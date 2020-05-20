Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет осенью 2020 года в Минске

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Лидеры "евразийской пятерки" договорились провести следующее заседание ВЕЭС осенью 2020 года в Минске, сообщила пресс-служба Акорды.

Ключевым вопросом повестки сегодняшнего заседания стало обсуждение вопросов стратегического развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Лидеры также рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и предложение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

В своем выступлении президент Казахстана особое внимание уделил проекту документа "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Поддержав идею принятия Стратегии в целом, Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые ее положения требуют дополнительной проработки.

Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы увидимся друг с другом", - считает глава государства.

Президент высказал ряд комментариев к этому проекту. В первую очередь он полагает необходимым на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, поэтапно строить единый рынок услуг в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Союза многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений.

Поэтому рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути Договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - убежден глава государства.

По словам президента, интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа "необходимой достаточности" при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.

Предлагаемые в Стратегии "гармонизация и унификация" законодательства, в части установления правовой ответственности - административной и уголовной - в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулирование, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению Стратегии национальным общественным мнением, поскольку Стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента", - полагает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК.

Предоставление Комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения", - заявил он.

В своем выступлении президент Казахстана назвал сотрудничество по линии ЕАЭС приоритетным направлением и ключевым элементов восстановления экономики, а также приветствовал решение парламента Узбекистана о вступлении этой страны в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление взаимной торговли, поддержку бизнеса и взаимодействия в сферах цифровизации и транспортной логистики.

Во-первых, президент Казахстана указал на необходимость разработки плана поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли во время пандемии.

Наши ведомства в сфере здравоохранения, санитарного, ветеринарного, иных видов контроля должны учесть уроки кризиса и предложить эффективные механизмы взаимодействия, обеспечивающие, с одной стороны, безопасность наших граждан, а с другой стороны, - безбарьерное движение товаров. Как в вопросе борьбы с пандемией, так и при последующем снятии ограничений важна слаженная работа транспортных властей, санитарных служб, пограничных ведомств", - считает глава государства.

В качестве второго предложения Касым-Жомарт Токаев отметил важность существенной активизации работы по запуску интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия государственных органов наших стран будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению взаимного товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес", - отметил президент.

В-третьих, глава государства указал на необходимость развития транспортно-логистических услуг.

В рамках этой работы мы уже приступили к созданию национальной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 миллионов тонн агропродукции. Предлагаю проработать возможность создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами Союза", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важное место в выступлении заняла тема поддержки бизнеса. Президент заявил, что в текущей кризисной ситуации практически все ресурсы стран ЕАЭС брошены на стабилизацию работы и сохранение рабочих мест. При этом он заметил, что исполнение отдельных, наиболее затратных решений органов Союза, таких как введение обязательной маркировки на некоторые группы товаров, не является насущной необходимостью в условиях кризиса.

Кроме того, глава государства предложил создать и активно использовать площадку руководителей министерств финансово-экономического блока стран ЕАЭС и правительств в целом для обсуждения мер реагирования на внешние вызовы в посткризисный период.

По итогам саммита по предложению Касым-Жомарта Токаева документ "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" был одобрен в основном, но не принят. Правительствам стран-участниц и Комиссии поручено доработать Стратегию.

В онлайн-саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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