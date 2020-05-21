Казахстанским автолюбителям будет достаточно предъявлять для проверки только удостоверение личности

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Как сообщил на пленарном заседании мажилиса парламента РК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, планируется внести изменения в законодательство, согласно которым для проверки автотранспорта полицейским достаточно будет предъявить только удостоверение личности.
Он отметил, что всю нужную информацию полицейские смогут увидеть по удостоверению личности через планшет - какое транспортное средство, сколько доверенностей выписано, информация о страховом полисе, техосмотре, штрафах и др.
Зачем целое портмоне документов носить - одного удостоверения личности хватает", - сказал министр.
Глава МВД также сообщил, что планируется синхронизировать программы на планшетах с видеокамерами на улицах.
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