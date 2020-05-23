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Авиасообщение между всеми городами Казахстана будет восстановлено с 25 мая

22.05.2020, 12:14 7723
Авиасообщение между всеми городами Казахстана будет восстановлено с 25 мая
Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - С 25 мая текущего года все аэропорты будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке, передает Kazakhstan Today.
 

Начнут функционировать все аэропорты страны, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры", - сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
Отмечается, что полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте, то есть с использованием средств индивидуальной защиты, проведением термометрии, социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна и проводить усиленную дезинфекцию аэропортов и воздушных судов.

Напомним, с 16 марта по 11 мая 2020 года в связи с распространением коронавируса в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения. 11 мая завершился режим ЧП, однако карантинные ограничения снимаются постепенно. Всего в Казахстане зарегистрировано 7597 случаев коронавируса, от заболевания выздоровели 3843 человека, 35 человек скончались.
 

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