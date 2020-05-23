Назначен первый замакима Атырауской области

Атырау. 22 мая. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента РК первым заместителем акима Атырауской области назначен Нурлан Таубаев, передает Kazakhstan Today.

Нурлан Таубаев родился в 1976 году в городе Атырау. Окончил Атырауский институт нефти и газа, Казахстанский институт экономики и права, Атырауский университет имени Х. Досмухамедова по специальностям "горный инженер", "юрист", "экономист-менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1995 году заместителем директора ТОО "Экспресс-Юг".

С 1998 по 2000 год работал директором ТОО "Денсаулык" и ТОО "Ислам".

С 2000 по 2006 год работал начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, в 2006-2008 годах - начальник управления по регулированию монополий Атырауской области комитета по защите конкуренции.

С 2008 по 2012 год был начальником Межрегиональной инспекции по Атырауской и Мангистауской областям Агентства РК по защите конкуренции.

С 2012 по 2014 год - руководитель Антимонопольной инспекции по Атырауской области.

С 2014 по 2015 год занимал должность главного эксперта управления стратегического анализа комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

С 2015 по 2017 год работал руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.

С 2017 по 2018 год был руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.

В 2018-2019 годы занимал должности заместителя акима города Атырау, заместителя акима Атырауской области.

Также в 2008-2012 годы на общественных началах работал председателем Атырауской областной территориальной избирательной комиссии.

Последнее место работы - руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.





Занимавший до этого должность первого заместителя акима Атырауской области Шапкенов Серик Жамбулович был освобожден по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, сообщили в акимате региона.

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