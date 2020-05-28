Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане разработают закон о биологической безопасности, передает Kazakhstan Today.

Сегодня значимой составляющей нацбезопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил, что мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, пора вернуться к доказавшей свою эффективность модели. В этой связи уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу. Будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров этой службы", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Он отметил, что необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями.

Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы. Возможные масштабы, потенциальные реальные потери при развитии угрожающей биологической ситуации требуют создания единой системы обеспечения биологической безопасности страны. До конца года следует разработать закон о биологической безопасности Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 9304 случая COVID-19, 4669 человек выздоровели, 37 скончались.

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