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Токаев создал Госкомиссию по восстановлению экономического роста

27.05.2020, 18:56 7723
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Президент РК в целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановил создать Государственную комиссию. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
 
Возглавит Госкомиссию премьер-министр Аскар Мамин. Заместителем председателя комиссии назначен первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, секретарем - первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев.
 
В состав комиссии также вошли: 
 
  • Асет Исекешев - помощник президента Республики Казахстан, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;
  • Ерболат Досаев - председатель Национального банка Республики Казахстан; 
  • Роман Скляр - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
  • Ералы Тугжанов - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
  • Ахметжан Есимов - председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию);
  • Тимур Сулейменов - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;
  • Мадина Абылкасымова - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
  • Асхат Аймагамбетов - министр образования и науки Республики Казахстан;
  • Бейбут Атамкулов - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
  • Елжан Биртанов - министр здравоохранения Республики Казахстан;
  • Руслан Даленов - министр национальной экономики Республики Казахстан;
  • Ерулан Жамаубаев - министр финансов Республики Казахстан;
  • Аскар Жумагалиев - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
  • Магзум Мирзагалиев - министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 
  • Нурлан Ногаев - министр энергетики Республики Казахстан;
  • Биржан Нурымбетов - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
  • Сапархан Омаров - министр сельского хозяйства Республики Казахстан; 
  • Бахыт Султанов - министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
  • Ольга Перепечина - депутат сената парламента Республики Казахстан (по согласованию); 
  • Нуртай Сабильянов - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию); 
  • Рустам Журсунов - уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию); 
  • Кайрат Келимбетов - управляющий Международным финансовым центром "Астана" (по согласованию); 
  • Аблай Мырзахметов - председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию).

В соответствии с указом, комиссии предстоит выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности. 
 
Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания. 
 

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