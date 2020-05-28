Токаев создал Госкомиссию по восстановлению экономического роста

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
Президент РК в целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановил создать Государственную комиссию. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.
Возглавит Госкомиссию премьер-министр Аскар Мамин. Заместителем председателя комиссии назначен первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, секретарем - первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев.
В состав комиссии также вошли:
- Асет Исекешев - помощник президента Республики Казахстан, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;
- Ерболат Досаев - председатель Национального банка Республики Казахстан;
- Роман Скляр - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
- Ералы Тугжанов - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
- Ахметжан Есимов - председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию);
- Тимур Сулейменов - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;
- Мадина Абылкасымова - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- Асхат Аймагамбетов - министр образования и науки Республики Казахстан;
- Бейбут Атамкулов - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
- Елжан Биртанов - министр здравоохранения Республики Казахстан;
- Руслан Даленов - министр национальной экономики Республики Казахстан;
- Ерулан Жамаубаев - министр финансов Республики Казахстан;
- Аскар Жумагалиев - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- Магзум Мирзагалиев - министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
- Нурлан Ногаев - министр энергетики Республики Казахстан;
- Биржан Нурымбетов - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- Сапархан Омаров - министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
- Бахыт Султанов - министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
- Ольга Перепечина - депутат сената парламента Республики Казахстан (по согласованию);
- Нуртай Сабильянов - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию);
- Рустам Журсунов - уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию);
- Кайрат Келимбетов - управляющий Международным финансовым центром "Астана" (по согласованию);
- Аблай Мырзахметов - председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию).
В соответствии с указом, комиссии предстоит выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.
Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.
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