Токаев создал Госкомиссию по восстановлению экономического роста

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Президент РК в целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановил создать Государственную комиссию. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

Возглавит Госкомиссию премьер-министр Аскар Мамин. Заместителем председателя комиссии назначен первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, секретарем - первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В состав комиссии также вошли:

Асет Исекешев - помощник президента Республики Казахстан, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

Ерболат Досаев - председатель Национального банка Республики Казахстан;

Роман Скляр - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

Ералы Тугжанов - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

Ахметжан Есимов - председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию);

Тимур Сулейменов - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;

Мадина Абылкасымова - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

Асхат Аймагамбетов - министр образования и науки Республики Казахстан;

Бейбут Атамкулов - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Елжан Биртанов - министр здравоохранения Республики Казахстан;

Руслан Даленов - министр национальной экономики Республики Казахстан;

Ерулан Жамаубаев - министр финансов Республики Казахстан;

Аскар Жумагалиев - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Магзум Мирзагалиев - министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Нурлан Ногаев - министр энергетики Республики Казахстан;

Биржан Нурымбетов - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Сапархан Омаров - министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

Бахыт Султанов - министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

Ольга Перепечина - депутат сената парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Нуртай Сабильянов - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Рустам Журсунов - уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию);

Кайрат Келимбетов - управляющий Международным финансовым центром "Астана" (по согласованию);

Аблай Мырзахметов - председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию).





В соответствии с указом, комиссии предстоит выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

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