Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Весенний призыв пройдет в условиях двухнедельного карантина, передает Kazakhstan Today.

По прибытии в воинские части молодое пополнение отправят на двухнедельный карантин, дальше они пройдут ПЦР-тестирование", - сообщил начальник департамента по делам обороны города Алматы Амантай Усербаев.

По его словам, в этом году торжественный ритуал приведения к присяге будет проводиться без привлечения родителей и родственников.

В этом году торжественный ритуал приведения к присяге будет проводиться без привлечения к этому торжественному мероприятию родителей и родственников, потому что в условиях пандемии это нецелесообразно. Вместе с тем у военнослужащих будет возможность ход принятия присяги снять на видео, аудио и отправить родственникам", - сказал Амантай Усербаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства