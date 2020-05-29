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Весенний призыв пройдет в условиях двухнедельного карантина

28.05.2020, 13:45 5266
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Весенний призыв пройдет в условиях двухнедельного карантина, передает Kazakhstan Today.
 

По прибытии в воинские части молодое пополнение отправят на двухнедельный карантин, дальше они пройдут ПЦР-тестирование", - сообщил начальник департамента по делам обороны города Алматы Амантай Усербаев.

 
По его словам, в этом году торжественный ритуал приведения к присяге будет проводиться без привлечения родителей и родственников.
 

В этом году торжественный ритуал приведения к присяге будет проводиться без привлечения к этому торжественному мероприятию родителей и родственников, потому что в условиях пандемии это нецелесообразно. Вместе с тем у военнослужащих будет возможность ход принятия присяги снять на видео, аудио и отправить родственникам", - сказал Амантай Усербаев. 

 

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