Управление по надзору за безопасностью полетов госавиации Казахстана реорганизовано

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Главное управление по надзору за безопасностью полетов государственной авиации Казахстана реорганизовано в департамент по надзору за безопасностью полетов государственной авиации Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Ликвидация прежнего подразделения, создание, реорганизация и переименование нового проведено в соответствии с постановлением правительства и приказом министра обороны в рамках организационно-штатных мероприятий в Вооруженных силах", - сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан.

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