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В Казахстане возобновляются налоговые и таможенные проверки

01.06.2020, 16:40 6130
В Казахстане возобновляются налоговые и таможенные проверки
Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Комитет госдоходов Минфина РК с 1 июня возобновляет проведение налоговых, таможенных проверок и исполнение уведомлений по камеральному контролю, передает Kazakhstan Today. 
 
В период чрезвычайного положения глава государства поручил оказать поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе и по снижению налогового бремени. В рамках постановлений правительства было приостановлено принятие мер по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам, начислению пени, приостановлению расходных операций, продлены сроки представления деклараций и т.п. Представлены отсрочки уплаты налогов и других платежей. В целях снижения фискального давления на бизнес приостановлены налоговые, таможенные проверки, проведение камерального контроля, сообщили в пресс-службе КГД.
 

Ввиду окончания действия режима чрезвычайного положения, с 1 июня текущего года возобновляются сроки проведения налоговых, таможенных проверок и исполнения уведомлений по камеральному контролю. Также в автоматическом режиме возобновляется направление налогоплательщикам уведомлений о погашении налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, на основании которых будут применяться дальнейшие способы и меры принудительного взыскания. Возобновляется деятельность апелляционных комиссий", - проинформировали в ведомстве.

 
В этой связи Комитет государственных доходов обращает внимание на своевременность реагирования и неупущение сроков исполнения налоговых обязательств в установленные сроки. При этом налогоплательщики вправе получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов под залог имущества или банковскую гарантию в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом, на срок до трех лет.
 
По камеральному контролю исполнение уведомлений может осуществляться посредствам сдачи налоговых деклараций или пояснений в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.
 
По всем возникающим вопросам можно обращаться в контакт-центр КГД МФ РК через единый номер 1414.
 

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