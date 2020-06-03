Генпрокурор отчитался перед президентом о расследовании резонансных уголовных дел

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране. Генеральный прокурор отметил динамику снижения уровня преступности в период режима чрезвычайного положения, сообщили в пресс-службе Акорды.

Также президент Казахстана был проинформирован о ходе расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по защите прав, интересов общества и государства, обратив особое внимание на обеспечение жесткого контроля за реализацией антикризисных мер.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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