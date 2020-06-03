Токаев подписал поправки в закон о парламенте и статусе его депутатов

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменения и дополнений в закон Республики Казахстан "О комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан" по вопросам парламентской оппозиции".

Текст законов публикуется в печати.

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