Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Минфина РК

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Ашуев Айдын Жумабекович назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Ашуев родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности", АО "Национальный холдинг "КазАгро", АО "КазАгроГарант", в Агентстве РК по статистике, возглавлял РГП "Информационно- вычислительный центр".

С января 2019 года занимал должность председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов РК. В августе 2019 года был назначен председателем Комитета казначейства Минфина.

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