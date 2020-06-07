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Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Минфина РК

05.06.2020, 12:38 9262
Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Ашуев Айдын Жумабекович назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Ранее Айдын Ашуев возглавлял Комитет казначейства Министерства финансов РК.
 
Ашуев родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию. 
 
Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности", АО "Национальный холдинг "КазАгро", АО "КазАгроГарант", в Агентстве РК по статистике, возглавлял РГП "Информационно- вычислительный центр". 
 
С января 2019 года занимал должность председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов РК. В августе 2019 года был назначен председателем Комитета казначейства Минфина.
 

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