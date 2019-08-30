Назначен председатель Комитета казначейства Минфина РК

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра финансов РК Ашуев Айдын Жумабекович в порядке ротации назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Айдын Ашуев родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности", АО "Национальный холдинг "КазАгро", АО "КазАгроГарант", в Агентстве РК по статистике, возглавлял РГП "Информационно- вычислительный центр".

С января 2019 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов РК, сообщается на официальном портале премьер-министра.

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