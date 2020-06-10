Какие меры поддержки оказывались в Алматы в период ЧП

Алматы.9 июня. Kazakhstan Today - Какие меры поддержки оказывались алматинцам в период ЧП, рассказали в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса в Казахстане для недопущения распространения коронавирусной инфекции был введен двухмесячный режим чрезвычайного положения. В Алматы была приостановлена деятельность всех предприятий, кроме учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Для поддержания качества жизни населения был принят комплекс социальных мер. В перечень инструментов поддержки населения были включены: выплата в случае потери дохода в размере 42 500 тенге, выплаты 15 000 тенге для затрат на коммунальные услуги, предоставление продуктовых корзин, единовременная помощь в размере 2 МРП и др.

Свыше 441 тыс. алматинцев получили соцпомощь в размере 42 500 тенге.

Выплаты в размере 42 500 - один минимальный размер заработной платы - получили лица, потерявшие доход в период чрезвычайного положения. Учитывая, что режим ЧП продлился в Казахстане 2 месяца, жители дважды получили данную соцпомощь.

По городу Алматы ежемесячная выплата в размере 42 500 тенге была выплачена 441 736 гражданам на общую сумму 18,8 млрд тенге: за первый месяц режима ЧП получили 371 933 человек, за второй месяц - 69 803 человек. При этом более 15 тыс. жителей вернули полученные средства.

Вместе с тем продолжается работа по пересмотру заявлений. Так, для лиц, которым отказали в получении социальной выплаты, утвержден порядок пересмотра заявлений, для чего гражданам необходимо подать в штаб заявление и документы, подтверждающие потерю дохода. Для подачи заявления граждане обращаются в управление социального благосостояния.

Кроме того, 52 тысячи алматинцев получили единовременную помощь от фонда "Birgemiz". В целях поддержки нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом был учрежден Общественный фонд "Birgemiz".

В рамках работы данного фонда денежными выплатами в размере 50 тыс. тенге были обеспечены 52 064 человек из социально уязвимых категорий населения на общую сумму 2,6 млрд тенге, среди них:

- многодетные семьи, из числа малоимущих - 4222 человек;

- инвалиды первой группы - 5586 человек;

- родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом - 6605 человек;

- пенсионеры, получающие минимальную пенсию или минимальную базовую пенсию - 6403 человек;

- сироты, из них круглые - 756 человек, потерявшие кормильца - 84;

- малообеспеченные семьи, в том числе многодетные (получатели АСП 2019 года) - 6584 человек.;

- пенсионеры - инвалиды I и II групп - 4510 человек;

- участники, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица - 3406 человек;

- труженики тыла - 13 907 человек.

Также в период ЧП 80 тысяч алматинцев были обеспечены продуктовыми наборами в денежном выражении.

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2020 года №109, определены категории лиц для выплаты социальной помощи в размере не менее 2 МРП.

Помощь выплачена 80 230 гражданам на 1129,5 млн тенге (март месяц - 44,2 тыс. человек на 246,2 млн тенге, апрель - 55,1 тыс. человек на 310,6 млн тенге, май - 72 293 человек на 572,8 млн тенге), из них:

- инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп - 27 742 человек на 409,8 млн тенге;

- дети-инвалиды - 6577 человек на 114,3 млн тенге;

- родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом - 6283 человек на 105 млн тенге;

- дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей АСП - 6752 человек на 112,7 млн тенге;

- совершеннолетние получатели АСП - 7580 человек на 42,2 млн тенге;

- официально зарегистрированные безработные - 8800 человек на 96,7 млн тенге;

- инвалиды пенсионного возраста - 16 495 человек 248,7 млн тенге (за март - май месяцы).

В связи с внесением изменений в приказ министра труда расширен перечень категорий нуждающихся, включены такие категории, как инвалиды 3-й группы, официально зарегистрированные безработные.

Вместе с тем по линии Общественного фонда "Жана Алатау" в Алматы продуктово-бытовыми наборами было обеспечено 14 тыс. человек на 145,6 млн тенге. Первоначально данная услуга оказывалась одиноко проживающим пенсионерам (обслуживающимся на дому) - 2481 человек, малообеспеченным семьям, в том числе многодетным - 5443 человек. С 24 марта начата выдача наборов другим категориям социально чувствительных слоев населения подавшим заявки через колл-центры (6076 человек).

Доставка наборов осуществлялась посредством АО "Казпочта", оперативным штабом волонтеров. Кроме того, с 6 мая обеспечение продуктовыми наборами осуществляется через благотворительный фонд "Халык", который предоставил 5 тыс. наборов, выдача производится через районные акиматы.

126 тыс. алматинцам предусмотрены выплаты для возмещения затрат на комуслуги.

Изначально по выработанным Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК правилам, 69 тыс. алматинцев, которые входят в категорию социально уязвимых слоев населения могли получить данную помощь. Однако ввиду расширения количество получателей соцпомощи в Алматы увеличилось почти в 2 раза - с 69 тыс. до 126 тыс. жителей.

Это в первую очередь инвалиды 1-3-й групп, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи, пенсионеры с минимальной пенсией и одинокие пенсионеры, семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, а также граждане, получающие АСП.

Вторым условием для выплат за комуслуги было наличие собственного лицевого счета. По многочисленным просьбам жителей, нами совместно с другими регионами было предложено разрешить выплаты также для членов семей, на которых зарегистрирован лицевой счет. Данная инициатива была одобрена Министерством. Таким образом, сейчас разрешается осуществление выплат за комуслуги не только собственникам лицевых счетов, но и лицам, которые попадают под категорию "семья" согласно законодательству РК. Это родители, дети, супруги и т.д.

Всего за месяц одобрено 30 тыс. заявок. Выплаты производятся на лицевые счета, это можно проследить в квитанциях за комуслуги. Выплаты распространяются за потребление таких услуг, как электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вывоз мусора и обслуживание лифтов. На сегодня выплаты осуществлены на сумму 430 млн тенге.

При этом необходимо отметить, что работы продолжаются. Вне зависимости от времени подачи заявки, это можно сделать до конца июня, выплаты будут за 2 месяца - за апрель и май. Все жители, подпадающие под указанные категории могут получить данную помощь за 2 месяца, позвонив в контакт-центр по номеру 341-05-27, 3-777-444.

Так как за месяц в контакт-центр обратилось порядка 200 тыс. алматинцев, было принято решение увеличить количество операторов колл-центра - с 40 до 80 человек, а также был введен дополнительный номер.

Единовременные выплаты участникам и инвалидам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Согласно поручению главы государства, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и другим категориям была произведена единовременная выплата.

В целях оказания социальной поддержки единовременные выплаты оказаны 18 296 алматинцам на общую сумму 1,3 млрд тенге:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 1 млн тенге (202 человек на 202 млн);

- лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 100 тыс. тенге (3954 человек на 395 млн тенге);

- вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в повторный брак по 100 тыс. тенге (4 человека на 0,4 млн тенге);

- родителям и не вступившие в повторный брак супругам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане по 100 тыс. тенге (32 человека на 3,2 млн);

- участникам трудового фронта (работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны), в том числе награжденные медалями и орденами СССР, а также не награжденные по 50 тыс. тенге (14 104 человек на 705 млн тенге).

Кроме того, по информации акимата, 26 тыс. новых рабочих мест будут созданы в рамках проектов "Дорожной карты занятости".

Вопрос занятости напрямую влияет на качество жизни населения. Акиматом города Алматы усилены меры по обеспечению продуктивной занятости населения.

В рамках госпрограммы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства "Енбек" с начала года всего трудоустроено 17,4 тыс. человек, из них на постоянные рабочие места - 13,9 тыс. В рамках программы "Дорожная карта занятости" трудоустроено 5,9 тыс. человек, временные рабочие места - 3,4 тыс. человек, в том числе: социальные рабочие места - 718; молодежная практика - 156; общественные работы - 2571.

До конца текущего года в рамках реализации инфраструктурных проектов "Дорожной карты занятости" планируется создание 26 тыс. новых рабочих мест с обеспечением не менее 50% найма работников через центры занятости населения, с приоритетом на безработную молодежь. После завершения "Дорожной карты занятости", за счет строительства новых объектов будет создано порядка 2,1 тыс. новых постоянных рабочих мест.

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