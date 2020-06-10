Система Orphus

В Казахстане сократят количество операторов жилищных программ

09.06.2020, 20:20 5725
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ", передает Kazakhstan Today.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая