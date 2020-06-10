В Казахстане сократят количество операторов жилищных программ

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ ", передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ", - сообщает пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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