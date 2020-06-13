Центризбирком утвердил план мероприятий по подготовке и проведению выборов в сенат

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в онлайн режиме состоялось заседание Центризбиркома, на котором было принято постановление "Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года".

Председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что срок полномочий депутатов сената, избранных в 2014 году заканчивается в октябре текущего года. Таким образом, 12 августа 2020 года в 17 регионах республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.

Согласно Конституции Республики Казахстан, сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан. Депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками - депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Республики Казахстан на всеобщих выборах. Срок полномочий депутатов сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года", - напомнил Имашев.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 13 июня и заканчивается в 18.00 по местному времени, за месяц до дня проведения выборов, 12 июля 2020 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента Республики Казахстан осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения.

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее тридцати лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными.

Не может быть кандидатом в депутаты сената парламента Республики Казахстан лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

При поступлении документов о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты сената по соответствующей административно-территориальной единице областная, городов республиканского значения или столицы избирательная комиссия:

1) в течение трех дней устанавливает соответствие кандидата предъявляемым к нему Конституцией и настоящим Конституционным законом требованиям;

2) в трехдневный срок со дня окончания проверки выдает ему подписные листы для сбора подписей выборщиков.

Кандидат в депутаты сената должен быть поддержан не менее чем десятью процентами голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы Республики, но не более чем двадцатью пятью процентами голосов выборщиков от одного маслихата.

Регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за двадцать дней до дня выборов, то есть в 18.00 по местному времени 23 июля 2020 года.

Регистрация кандидатов в депутаты сената парламента Республики Казахстан осуществляется областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями при наличии решения областного, городского или районного маслихата о выдвижения кандидата в депутаты (в случае выдвижения маслихатом); заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты; протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и имуществе; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме 637 500 тенге.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть после 18.00 23 июля 2020 года и заканчивается в 00.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 11 августа.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.

Протокол подсчета голосов по выборам депутата сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.

Итоги выборов депутатов сената в целом по Республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

Центризбирком регистрирует избранных депутатов сената до окончания срока полномочий депутатов сената, избранных в 2014 году, до 14 октября 2020 года.

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