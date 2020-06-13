Казахстан планирует максимально открыть посты на границе с Кыргызстаном и КНР

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Казахстан планирует открывать посты на границе с Кыргызстаном и КНР, передает Kazakhstan Today.

Мы сейчас начинаем открывать границы. На границе с КНР и Кыргызстаном будем максимально открывать посты. Для перемещения международных грузов будем убирать все барьеры", - сообщил на отчетной встрече с населением министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

По словам главы Минфина, во время ЧП были введены некоторые ограничения на перемещение транспортных средств. Однако на перемещение международных грузов ограничений не было.

Ранее сообщалось, что премьер-министры Казахстана Аскар Мамин и Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев в ходе телефонного разговора договорились об открытии всех пунктов пропуска на границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами.

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