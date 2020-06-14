На автодороге, ведущей к зонам отдыха на Капшагае, снимают мобильные посты

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Снимаются мобильные посты на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища, сообщили в областном акимате, передает Kazakhstan Today.

Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача области, в котором обозначен ряд мер по усилению карантинных мер на территории Алматинской области. В новом постановлении указано, что ограничительные меры, которые были обозначены ранее, будут продолжать соблюдаться, при этом прописаны требования к работе туристских объектов.

Так, поручено развернуть передвижную автолабораторию на территории СВА села Акши для проведения ПЦР-анализов у подлежащего контингента среди населения и у отдыхающих с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, а также обеспечить автолабораторию всем необходимым оборудованием, расходными материалами и коммуникациями для нормального функционирования.

Акимы районов и городов, сельских округов, субъекты (объекты) туризма, в том числе дома отдыха (базы, зоны), туристские базы, санаторно-курортные организации должны, в свою очередь, устанавливать дезинфекционные барьеры и тоннели при въезде на территорию объектов, организовать дезинфекцию автотранспорта после каждого рейса и создать условия для гигиены водителей. При этом запрещается выезд отдыхающих за пределы территории объектов во время всего пребывания и отдыха. Необходимо обеспечить ежедневный контроль сотрудников и отдыхающих с целью раннего выявления лиц с признаками, не исключающими COVID-19, а на объектах с числом мест более 100 обязательно предусмотреть штат медицинского работника (или по договору), медицинские пункты с изолятором.

По данным акимата, будут сняты мобильные посты на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища, и в Жетыгенском сельском округе Илийского района.

Стоит отметить, что детские оздоровительные и пришкольные лагеря пока не работают.

На объектах, продолжающих работу, соблюдаются все санитарно-дезинфекционные требования.

Действие этого нового постановления вступило в силу 12 июня 2020 года, отметили в пресс-службе акима Алматинской области.

По данным AlmatyTV , зоны отдыха Капшагая готовятся встретить около миллиона туристов. Городской пляж и другие зоны отдыха пока пустуют. Но уже здесь ожидают большое количество гостей. Специалисты понимают, что в связи с пандемией казахстанцы в этом году предпочтут внутренний туризм. Поэтому к встрече посетителей начали готовиться заранее.

На побережье водоёма около 170 частных баз отдыха. Около 100 из них готовы открыться уже завтра. И это, не считая городского пляжа и внутригородских зон отдыха. Основным требованием работы турбаз в условиях карантина является заполняемость только на 50%.

На данный момент 90-95 объектов уже готовы. У нас объекты разделены на 3 зоны. Это алматинские зоны отдыха, мы делим северное побережье и город Капшагай. Северное побережье и алматинские зоны мы полностью объехали. Сегодня у нас последний день. Объедем объекты, которые у нас расположены внутри города. Объектам ведется разъяснительная работа рекомендательного характера. Согласно алгоритму действия объектов туризма", - говорит Айдын Абылкасым, руководитель городского отдела спорта и туризма.

Между тем владельцы турбаз сетуют, что эпидемия и режим карантина нанесли убытки их бизнесу. Но, несмотря ни на что, цены они обещали не повышать.

Вы знаете, обычно подготовка к сезону занимает порядка трех месяцев. В эти три месяца мы готовимся и к нам параллельно приезжают гости. Гости начинают приезжать с мая месяца. Вот дохода у нас нет с мая месяца, сегодня 13 июня. Мы, соответственно, соблюдали требования и были закрыты все это время и очень ждем открытия", - говорит директор зоны отдыха Ксения Черненко.

Тем временем, санврачи города сделали владельцам пансионатов ряд замечаний и даже лично пошагово измерили расстояние между шезлонгами и столиками.

Сейчас нам подсказали, что нам нужно сделать, как расставить еще столы, мы это сделаем. И, соответственно, наша готовность будет 100%. Антисептики у нас есть, санитайзеры у нас есть, зонтики на пляже у нас стоят на расстоянии 2 метров. Это более чем достаточно, для соблюдения социальной дистанции", - говорит директор базы.

В целом подготовка к пляжному сезону почти завершена. На многих базах соблюдены все рекомендуемые правила санитарных норм: начиная от измерения температуры тела при входе и заканчивая обработкой номеров и территорий зон отдыха дезсредствами.

По прогнозам специалистов, на берегу Капшагая этим летом отдохнут порядка одного миллиона туристов. Плановых проверок на частных турбазах проводить не будут, но в случае несоблюдения санитарных норм и жалоб клиентов, будут реагировать мониторинговые группы, которые в любую минуту могут внезапно нагрянуть в одну из этих зон отдыха.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства