В Атырау усиливают карантин

Атырау. 17 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Атырауской области Амантая Жумагалиева продлено действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, с 23.00 до 06.00 объявляется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырауской области, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи.

Передвижение граждан допускается с 06.00 до 23.00 на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.

Выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 метра.

С 07.00 18 июня 2020 года поручено обеспечить перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи.

Отделения ЦОНов: оказание услуг в онлайн-режиме, услуги, которые невозможно оказать в онлайн-режиме, будут осуществлять по записи (с 10.00 до 17.00).

Кроме того, деятельность продовольственных и непродовольственных рынков разрешена с 10.00 до 17.00. Гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины будут работать с 09.00 до 21.00 (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов).

Объекты общественного питания (рестораны/бары/кафе/столовые и другие) могут работать с количеством посетителей не более 30 человек одновременно, при этом требуется обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 21.00.

Непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины) могут работать с 10.00 до 21.00.

Парикмахерские, салоны красоты: все виды услуг будут оказываться только по записи с 10.00 до 19.00; образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек) - с 09.00 до 16.00; спортивные объекты (только на открытом воздухе) до 30 человек, без зрителей: с 10.00 до 21.00 часов, фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек); СПА-салоны, бассейны - с 10.00 до 21.00; объекты культуры для сотрудников до 30 человек, без зрителей - с 10.00 до 21.00.

Акимату Атырауской области поручено обеспечить запрет: на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; на посещение общественных мест, в том числе площади, парки, скверы, набережные; деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности; деятельности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей; деятельности кинотеатров, театров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений и других объектов с массовым скоплением людей; деятельности и на посещение населением религиозных объектов; деятельности развлекательных объектов (детские игровые центры, ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.); деятельности компаний по оказанию кейтеринговых услуг; деятельности по организации праздников, в том числе туристических объектов, загородных зон отдыха.

Акиматам города Атырау и районов поручено организовать работу мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, проведение дезинфекционных мероприятий в общественных местах и местах массовых скоплений людей.

Общественный транспорт будет работать с ограничением режима с 06.00 до 23.00 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Руководителям промышленных предприятий, производственных объектов, в том числе с вахтовым режимом работы поручено перевести 80% работников на дистанционный режим работы.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в Атырауской области зарегистрирован 1341 случай коронавируса, всего в Казахстане - 15 542.

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