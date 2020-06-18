КТЖ запускает пассажирские поезда к озеру Алаколь

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В связи с возникающим спросом у населения АО "Пассажирские перевозки" запускает в направлении озера Алаколь пассажирские поезда, передает Kazakhstan Today.

В связи с возникающим спросом у населения страны железнодорожных билетов в направлении озера Алаколь запускаются с 18 июня 2020 года пассажирский поезд № 257/258 Нур-Султан 1 - Достык и с 19 июня поезд №453/454 Алматы-2 -– Достык", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

Национальный перевозчик напоминает, что оформить проездные документы (билеты) можно на веб-сайте BILET.RAILWAYS.KZ, используя мобильное приложение "Билеты КТЖ", автоматы самообслуживания, билетные кассы, а также используя веб-сайты и офисы продаж железнодорожных билетов.

С момента открытия продажи железнодорожных билетов с 15 мая по 15 июня 2020 года было оформлено свыше одного миллиона билетов, а услугой "Лист ожидания" с 2019 года воспользовались более 118 тыс. человек.

Перечень поездов в направлении озера Алаколь:

1) со 2 июня беспересадочные вагоны Алматы-1 - Достык в составах поездов №22-6941/6942-21 периодичностью курсирования через день;





2) со 2 июня беспересадочные вагоны Нур-Султан-1 - Достык в составах поездов №122-6941/6942-121 периодичностью курсирования через день;

3) с 11 июня №459-6941/6942-460 Оскемен - Шар - Достык периодичностью через день;

4) с 11 июня №457-6941/6942-458 Семей - Шар - Достык периодичностью курсирования через день;

5) с 12 июня №54/53 Нур-Султан - Нурлы жол - Достык периодичностью курсирования два раза в неделю;

6) с 14 июня №255/256 Алматы 2 - Достык периодичностью курсирования три раза в неделю;

7) с 18 июня №257/258 Нур-Султан 1 – Достык периодичностью курсирования два раза в неделю;

8) c 19 июня №453/454 Алматы-2 - Достык периодичностью курсирования три раза в неделю;

9) пригородный поезд №6941/6942 Актогай - Достык курсирует ежедневно.





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