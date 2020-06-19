В Костанайской области усиливают карантин

Костанай. 18 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области вводятся дополнительные ограничительные меры с 18 июня, передает Kazakhstan Today.

Как отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, будут установлены 3 санитарных поста с ноля часов 19 июня текущего года, расположенных на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган и Костанай - Рудный, Аркалык - Амантогай, сообщается на портале coronavirus2020.kz

Запрещена работа аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батуты); запрещена работа караоке-баров, бильярдных, боулинг-центров, тату-салонов, массажных салонов.

ЦОНы перейдут на оказание услуг в режиме онлайн; услуги, которые невозможно осуществлять в онлайн-режиме, осуществлять по записи с 10.00 до 18.00.

Режим работы салонов красоты, парикмахерских ограничивается с 10.00 до 18.00 только по записи.

Режим работы образовательных центров, кружки, центры детского развития с 09.00 до 16.00 (заполняемость не более 15 человек).

Объекты, реализующие товары промышленной группы, работают до 20.00.

Продовольственные и непродовольственные рынки работают с 10.00 до 16.00.

Перевод 80% госслужащих на "дистанционную" форму работы, проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и в форме видеоконференций.

Также с 20 по 21 июня вводятся дополнительные временные ограничения для городов Костанай и Рудный:

- приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

- ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.





В Костанайской области зарегистрировано 247 случаев коронавируса. Вылечились 187 человек. Летальных случаев 2.

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