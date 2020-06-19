В КГД рассказали о ситуации на пункте пропуска "Нур жолы"

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Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о ситуации на пункте пропуска "Нур жолы", передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в пункте пропуска "Нур жолы", расположенном на казахстанско-китайской границе, наблюдается скопление автотранспорта на выезд из Республики Казахстан в Китай. Данное скопление связано с усилением санитарных мер на китайской стороне", - сообщили в ведомстве.

До пандемии COVID-19 китайская сторона принимала в день порядка 150 автотранспортных средств, с начала пандемии перемещалось порядка 20 автотранспортных средств в день.

Для решения данной проблемы в настоящее время проведен ряд переговоров с китайской стороной, благодаря которым на сегодня китайская сторона принимает порядка 80 автотранспортных средств в день. Кроме того, решением правительства Республики Казахстан с 10 июня текущего года на казахстанско-китайской границе открыты пункты пропуска "Кольжат", "Бахты" и "Майкапчагай", которые ранее были закрыты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Это позволит снизить скопление автотранспорта в пункте пропуска "Нур жолы", - проинформировали в комитете.

Необходимо отметить, что в пункте пропуска "Нур жолы" для автотранспортных средств, перевозящих отечественную продукцию на экспорт в Китай создан "зеленый коридор" и пропуск такого транспорта осуществляется вне очереди.

Сообщается, что работа с китайской стороной по увеличению пропускной способности пунктов пропуска продолжается.

Вместе с тем на сегодня имеются факты въезда порожнего транспорта в Китай и возвращение обратно также порожним по причине отсутствия договоров на перевозку. Такое перемещение создает дополнительное скопление транспорта на границе. В этой связи обращаем внимание транспортных компаний на необходимость своевременного заключения договоров с отправителями или получателями товаров на перевозку грузов из Китая", - отметили в пресс-службе.

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