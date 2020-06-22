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Президент наградил медработников орденами и медалями

21.06.2020, 18:25 5725
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд медработников орденами и медалями, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
 

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями", - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали. 

 
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником.
 

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