Президент наградил медработников орденами и медалями

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд медработников орденами и медалями, сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями", - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником.
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