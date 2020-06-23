С июля в Казахстане изменится размер пособий для многодетных семей

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Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Размеры пособий для многодетных семей изменились в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Центре развития трудовых ресурсов, с начала года в Казахстане отдельное пособие для многодетных получили почти 400 тысяч семей

С 1 января 2020 года в Казахстане введено отдельное пособие для многодетных. Пособие предназначено семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат зависят от количества детей - от 44 448 тенге, где четверо детей, до 77 784 тенге, где семеро и более. Это пособие уже выплачено порядка 392 тыс. семей.

Однако существующие правила несколько ущемляли интересы определенной категории получателей пособия. Ведь семья с 16 детьми получает столько же, сколько семья с семью детьми.

Для устранения дискриминирующего фактора главой государства 13 мая текущего года был подписан закон, который установил отдельные размеры пособия для семей, имеющих 8 и более детей. Так, для семьи с 8 детьми пособие установлено в размере 88 896 тенге, с 9 детьми - 100 008 тенге, с 10 - 111 120 тенге, с 11 - 122 232 тенге, с 12 - 133 344 тенге, с 13 - 144 456 тенге, с 14 - 155 568 тенге, с 15 - 166 680 тенге, с 16 - 177 792 тенге", - говорится в сообщении центра.

На сегодняшний день территориальными департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК утверждены решения с увеличенными размерами пособия - 1092 дел.

Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального образования, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более, чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).

Уже с 1 июля 2020 года многодетные семьи начнут получать пособия с измененным размером.

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