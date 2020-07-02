Казахстан открывает автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Внесены изменения в постановление правительства РК от 30 марта 2020 года № 155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Правительство РК постановляет: внести в постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан" следующее изменение: пункт 1-1 исключить", - говорится на сайте премьер-министра.

МИД РК поручено в установленном порядке уведомить по дипломатическим каналам Китайскую Народную Республику.

Напомним, в пункте 1-1 говорилось: "В пунктах пропуска через государственную границу РК Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации ограничить пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств".





26 июня главный санитарный врач на транспорте Министерства здравоохранения РК Садвакас Байгабулов сообщил о расширении перечня стран первой и второй категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы.

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