Казахстан возобновляет авиарейсы в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач на транспорте Министерства здравоохранения РК Садвакас Байгабулов на брифинге в СЦК сообщил о расширении перечня стран 1-й и 2-й категории, с которыми Казахстан возобновляет регулярные международные авиарейсы, передает Kazakhstan Today.

К странам 1-й категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран 1-й категории, ограничений нет", - сказал Байгабулов.

К странам 2-й категории отнесены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.

Для пассажиров, прибывающих из стран 2-й категории, имеются следующие ограничения: при наличии справки на Covid-19 - без ограничений; если справки нет, специалистами санитарно-карантинных пунктов вручается уведомление о прохождении ПЦР-анализов в течение 48 часов или же 14-дневный домашний карантин по прилете в аэропорт.

Отмечается, что справка действительна с момента ее получения, если прошло не более 5 суток на момент пересечения границы.

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