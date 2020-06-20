В Казахстане открыли пункты пропуска на границе с Китаем

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - 10 июня в Казахстане открыли пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление опубликовало правительство.

В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации ограничить пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств", - говорится в постановлении.





Действие постановления вступило в силу с момента подписания, то есть с 10 июня 2020 года, информирует пресс-служба Союза транспортников Казахстана "KAZLOGISTICS".

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