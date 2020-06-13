С 20 июня Казахстан возобновляет авиарейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о возобновлении ряда международных авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием, по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами", - подчеркнули в МИИР.

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