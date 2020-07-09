Токаев принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда Международного финансового центра "Астана"

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в прошедшей в онлайн-формате официальной церемонии принятия присяги назначенным председателем суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) лордом Мансом, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан всегда уделяет особое внимание формированию современной, профессиональной и независимой судебной системы, соответствующей международным стандартам. В этой связи учреждение суда МФЦА по инициативе Первого Президента - Елбасы еще раз доказывает глубокую приверженность страны структурным реформам в судебной системе.

Суд МФЦА предоставляет возможность инвесторам, работающим в Казахстане или планирующим прийти в регион, встретить на его площадке достойных судей, процедуры, практики и стандарты, идентичные своим аналогам в других крупных финансовых центрах по всему миру. Опытные судьи общего права, известные своей беспристрастностью, честностью и неподкупностью, также являются гарантией стабильной судебной системы и верховенства права", - подчеркнул Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в условиях глобальных потрясений, вызванных пандемией и падением цен на нефть, роль и значение Центра в восстановлении экономики становятся все более актуальными, в том числе в вопросах привлечения инвестиций.

МФЦА должен стать синонимом надежной финансовой платформы и повысить уверенность и доверие к Казахстану со стороны иностранных инвесторов. В свою очередь, будучи ключевой частью структуры Центра, независимой судебной системе общего права в лице Суда отводится важная роль в функционировании МФЦА и, соответственно, в эффективной реализации казахстанской инвестиционной программы", - сказал Глава государства.

В завершение мероприятия президент выразил благодарность лорду Вульфу за его личный вклад в процесс создания судебной системы Центра, а также пожелал успехов и плодотворной работы лорду Мансу в качестве председателя суда МФЦА.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства