Президент РК подписал распоряжение об объявлении Дня траура по погибшим от COVID-19

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение №116 "Об объявлении Дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса", передает Kazakhstan Today.

Объявить 13 июля 2020 года Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса", - говорится в документе.

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