Система Orphus

Президент РК подписал распоряжение об объявлении Дня траура по погибшим от COVID-19

09.07.2020, 13:38 5806
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение №116 "Об объявлении Дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса", передает Kazakhstan Today.
 

Объявить 13 июля 2020 года Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса", - говорится в документе.

 
Напомним, вчера в ходе телеобращения Токаев выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса и объявил о назначении Дня траура по погибшим от коронавируса.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая