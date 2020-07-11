Президент посоветовал правительству РК забыть об отпуске

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выговоров заслуживают все акимы и ряд министров. Он предупредил чиновников, что летних отпусков у них не будет, передает Kazakhstan Today.

Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают все без исключения руководители областей и целый ряд министров. Но мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью", - подчеркнул глава государства в ходе расширенного заседания правительства.

Кроме того, Токаев прокомментировал новые задачи и новые кадры.

Новый курс предусматривает новых исполнителей - образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно, и примут решение в пользу государства", - заявил президент.

Половина лета прошла. Будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента - никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как "отпуск", "отдых" и так далее", - высказался Касым-Жомарт Токаев.

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