В Акмолинской области пресечена спекуляция лекарствами

Кокшетау. 17 июля. Kazakhstan Today - В ходе рейда специальной мониторинговой группой по Акмолинской области выявлено 20 фактов продажи лекарственных средств по завышенным ценам, сообщает управление внутренней политики со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Проверкой аптек региона занимаются сотрудники прокуратуры, полиции, департамента экономических расследований, государственных доходов и фармацевтического контроля. При координации прокуратуры проводится ежедневный мониторинг цен на наиболее востребованные лекарства.

На сегодняшний день зафиксировано 8 фактов незаконной реализации препаратов и 12 фактов продажи по завышенным ценам. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий изъято 35 наименований различной лекарственной продукции в количестве 740 упаковок.

На сегодняшний день уже зарегистрировано 4 уголовных дела, и еще 16 материалов направлены в уполномоченные органы для того, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц", - отметили в ведомстве.

К слову, помочь в пресечении спекуляции сотрудникам могут помочь все неравнодушные граждане. Свидетели нарушений могут обращаться по номерам 25-48-94 и 8 771-083-74-29.

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