В Акмолинской области пресечена спекуляция лекарствами

Проверкой аптек региона занимаются сотрудники прокуратуры, полиции, департамента экономических расследований, государственных доходов и фармацевтического контроля. При координации прокуратуры проводится ежедневный мониторинг цен на наиболее востребованные лекарства.
На сегодняшний день зафиксировано 8 фактов незаконной реализации препаратов и 12 фактов продажи по завышенным ценам. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий изъято 35 наименований различной лекарственной продукции в количестве 740 упаковок.
На сегодняшний день уже зарегистрировано 4 уголовных дела, и еще 16 материалов направлены в уполномоченные органы для того, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц", - отметили в ведомстве.
К слову, помочь в пресечении спекуляции сотрудникам могут помочь все неравнодушные граждане. Свидетели нарушений могут обращаться по номерам 25-48-94 и 8 771-083-74-29.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства