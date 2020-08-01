Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт! Символизируя милосердие, гуманизм и созидание, этот светлый день наполняет наши сердца любовью к ближним, побуждает нас к благим поступкам, оказанию помощи нуждающимся. В этот день мы обращаемся к Всевышнему и просим даровать нам мир и спокойствие, силу и крепость духа. Курбан айт приобщает нас к духовным традициям и укрепляет наши нравственные ценности. В нашей стране Курбан айт способствует упрочению единства между людьми различных национальностей и вероисповеданий. В этот священный день желаю всем казахстанцам счастья, крепкого здоровья и процветания! С праздником Курбан айт!" - сказал Елбасы.

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