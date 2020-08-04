Принято постановление о дальнейшем продлении карантина в Алматы

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 1 августа 2020 года № 55 "О дальнейшем продолжении строгих ограничительных мер на территории города Алматы", передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, строгие ограничительные меры на территории города Алматы вводятся с ноля часов 3 августа 2020 года до ноля часов 17 августа 2020 года.

Акимату города Алматы, управлению городской мобильности Алматы поручено:

1) приостановить работу городского и пригородного общественного транспорта в субботние, воскресные и праздничные выходные дни, в том числе регулярные автобусные, троллейбусные, пригородные железнодорожные сообщения и метрополитен;

2) обеспечить 100%-ный плановый выход не более чем с 50% заполняемостью салонов общественного транспорта в рабочие дни;

3) обеспечить дезинфекцию общественного транспорта в течение дня с регулярностью каждого кругового рейса.

Запрещается проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе.

Запрещена деятельность объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Приостановлена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.).

Также введен запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, образовательных центров, детских кабинетов коррекции, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), мест детского досуга и дополнительного обучения, всех спортивных объектов (спортивные поля, комплексы, кружки, секции, бассейны и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом.

Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением объектов проживания сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города. Допускается перепрофилирование указанных объектов под медицинские организации;

Введено ограничение перемещения лиц старше 65 лет.

Продолжает действовать запрет на выезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные (суббота и воскресенье) дни национальные парки закрыты для посещений. Пешие прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил: категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещение нахождения на территории парка группой более трех человек; соблюдение санитарных норм социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми). Запрет на проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных не более 3 человек или членов одной семьи.

Кроме того, разрешено передвижения личного автотранспорта между регионами.

Запрещается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом.

Продолжает действовать запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, кальянные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинетов массажа.

Запрещена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, непродовольственных магазинов более 500 квадратных метров, за исключением доставки.

Разрешена деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Допускается работа на вынос и доставку.

Разрешена деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Работа центров обслуживания населения разрешена - с 09.00 до 16.00 с переводом не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, АФ АО "Казпочта" "Алматинский почтамт" с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 17.00, для оказания почтовых и финансовых услуг с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Ограничение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) по времени с 10.00 до 17.00 - с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Организацию работы бизнес-центров (нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 до 17.00.

Разрешена деятельность медицинских центров (по записи) - с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Кроме того, разрешена деятельность аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Производителям технического и медицинского кислорода обеспечить первоочередность и приоритетность в отпуске и бесперебойном снабжении медицинским кислородом городских больниц.

Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства необходимо обеспечить перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Обеспечить объекты, оказывающие услуги населению, одноразовыми масками и перчатками для своевременной замены и изделиями для измерения температуры.

Обеспечить усиленный дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка помещений с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах.

Управлению жилищной политики города Алматы поручено обеспечить: проведение дезинфекционной обработки подъездов и дворовых территорий многоквартирных жилых домов с периодичностью 3 раза в неделю, а также улиц и мест общего пользования, очаговых подъездов многоквартирных жилых домов. Филиалу РГП на ПХВ "Национальный центр Экспертизы" "Центр дезинфекции по городу Алматы" обеспечить проведение заключительной дезинфекционной обработки по месту жительства и работы инфицированного лица.

Жителям и гостям города Алматы необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте.

Запрещается проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т.д.).

Постановление вступает в силу с ноля 3 августа 2020 года.

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