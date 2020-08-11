Назначен новый замакима Уральска

Уральск. 10 августа. Kazakhstan Today - По решению конкурсной комиссии на должность заместителя акима Уральска назначен 54-летний Асхат Кульбаев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", Асхат Кульбаев будет курировать вопросы строительства, архитектуры, предпринимательства и земельных отношений. Ранее эту должность занимал Бекжан Тукжанов, который покинул свой пост несколько месяцев назад.

Асхат Кульбаев родился в 1966 году. Образование - высшее. В 1990 году закончил Казахстанский государственный университет по специальности "правоведение". В 2020 году стал выпускником Казахской строительно-архитектурной академии имени Кирова. В разные годы работал младшим сотрудником института, юридическим консультантом в разных компаниях, директором ТОО "Эшел констракшн", ТОО "МСС-Дизайн". С 2013 года занимал должность директора департамента по планированию и строительству ТОО "Жайыкмунай".

Ранее стало известно , что по согласованию с администрацией президента РК, распоряжением главы региона на должность первого заместителя акима Туркестанской области назначен Арман Жетписбай.

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