Глава Антикоррупционной службы Алматы рассказал о работе ведомства в условиях пандемии

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров на онлайн-брифинге рассказал, какая работа была проведена ведомством в условиях пандемии, передает Kazakhstan Today.

Мы не снижали темпы работы по выявлению правонарушений и пересечению недобросовестных поставщиков лекарственных средств, масок и так далее. В этом ключе департаментом на базе ситуационного центра был создан оперативный штаб по взаимодействию и обмену информацией. В рамках этой площадки мы достигли неплохих результатов. В этот штаб входили депутаты парламента мажилиса, специальные мониторинговые группы, блогеры, активные неравнодушные граждане. Возглавлял эту работу мой первый заместитель, который является ответственным за превентивную работу", - сообщил Сапаров.

Он отметил, что в рамках данной работы были проведены рейды для выявления причин дефицита лекарственных средств.

Мы провели ряд рейдов по городу Алматы, где скапливались очереди, где бывали протестные настроения, люди не могли найти необходимое лекарство. Мы все фиксировали и выявляли причины отсутствия лекарств. Нашими сотрудниками полностью отработан весь склад "СК-Фармации", чтобы убедиться, есть ли реально дефицит лекарственных средств. Также мы не оставляли оперативно-следственную работу. В результате этой работы, мы охватили по городу Алматы около 50 аптек", - проинформировал спикер.

По его словам, принятые меры позволили стабилизировать ситуацию.

Также мы сопровождали гуманитарную помощь, которая прилетала в аэропорт Алматы, как она распределяется", - сказал глава Антикоррупционной службы Алматы.

Кроме того, Сапаров сообщил, что была пресечена контрабанда крупной партии одноразовых масок.

Также необходимо отметить недобросовестных граждан, которые с целью наживы контрабандным путем доставляли одноразовые маски. В результате слаженной работы нами выявлено и изъято около 8,5 млн одноразовых масок. Это, можно сказать, всю Алматы можно обеспечить в два раза. Сейчас идет оперативно-следственная работа, ждем заключения экспертизы. Я надеюсь, что мы весь этот объем масок передадим в акимат города Алматы, чтобы они пошли в медучреждения бесплатно, чтобы в незаконный оборот не попали", - сказал он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства