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Токаев дал ряд поручений министру торговли и интеграции

14.08.2020, 15:51 5536
Токаев дал ряд поручений министру торговли и интеграции
Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, передает Kazakhstan Today.
 
Президент заслушал отчет главы МТИ РК об итогах работы торгового ведомства, а также о потенциальных возможностях и перспективах развития торговли до 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Ознакомившись с представленной информацией, глава государства дал ряд конкретных поручений. 
 
Так, была отмечена необходимость восстановления и дальнейшего развития торговой отрасли с выходом на внешние рынки. 
 
Важными задачами, по мнению президента, являются поддержка экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей и создание условий для обеспечения внутреннего рынка качественной и безопасной продукцией через систему развития технического регулирования и защиты прав потребителей.
 

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