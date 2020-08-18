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Елбасы обратился к казахстанцам

17.08.2020, 19:26 9964
Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Обращение Первого Президента РК к казахстанцам опубликовано на официальном сайте Елбасы, передает Kazakhstan Today. 
 
Уважаемые соотечественники!
 
Три года назад была проведена конституционная реформа.
 
Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы.
 
Усилены роль парламента и подотчетность правительства.
 
Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов.
 
В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в 2 раза.
 
Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках.
 
Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц - профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.
 
Понимая свою историческую ответственность, "Nur Otan" принял программу "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".
 
Результатом "перезагрузки" правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране.
 
Это - внутрипартийные выборы.
 
Это реальный социальный лифт.
 
Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов.
 
Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею.
 
Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников "Nur Otan" и готовы принять участие в реформах.
 
Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы.
 
Главное - обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.
 
Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы.
 
Озвученные проблемы партия должна взять "на карандаш".
 
Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.
 
Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса.
 
Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны.
 
Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет.
 
Призываю всех партийцев и сторонников "Nur Otan" принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!
 

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