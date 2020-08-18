Елбасы обратился к казахстанцам

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Обращение Первого Президента РК к казахстанцам опубликовано на официальном сайте Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники!

Три года назад была проведена конституционная реформа.

Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы.

Усилены роль парламента и подотчетность правительства.

Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов.

В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в 2 раза.

Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках.

Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц - профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.

Понимая свою историческую ответственность, "Nur Otan" принял программу "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".

Результатом "перезагрузки" правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране.

Это - внутрипартийные выборы.

Это реальный социальный лифт.

Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов.

Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею.

Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников "Nur Otan" и готовы принять участие в реформах.

Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы.

Главное - обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.

Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы.

Озвученные проблемы партия должна взять "на карандаш".

Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.

Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса.

Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны.

Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет.

Призываю всех партийцев и сторонников "Nur Otan" принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!

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