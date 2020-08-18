Елбасы обратился к казахстанцам

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Обращение Первого Президента РК к казахстанцам опубликовано на официальном сайте Елбасы, передает Kazakhstan Today.
Уважаемые соотечественники!
Три года назад была проведена конституционная реформа.
Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы.
Усилены роль парламента и подотчетность правительства.
Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов.
В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в 2 раза.
Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках.
Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц - профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.
Понимая свою историческую ответственность, "Nur Otan" принял программу "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".
Результатом "перезагрузки" правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране.
Это - внутрипартийные выборы.
Это реальный социальный лифт.
Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов.
Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею.
Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников "Nur Otan" и готовы принять участие в реформах.
Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы.
Главное - обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.
Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы.
Озвученные проблемы партия должна взять "на карандаш".
Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.
Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса.
Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны.
Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет.
Призываю всех партийцев и сторонников "Nur Otan" принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!
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