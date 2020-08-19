Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Руслан Шпекбаев назначен заместителем министра обороны, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Шпекбаев родился в1968 году. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989), Военный артиллерийский университет Вооруженных сил Российской Федерации (2003), Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2011).

Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РК.

Проходил войсковую практику в артиллерийской школе Бундесвера ФРГ (1994 -1995 годы).

До настоящего назначения с августа 2017 года являлся первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

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