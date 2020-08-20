Система Orphus

Токаев провел с руководителями госорганов совещание по борьбе с коррупцией

19.08.2020, 14:14 6292
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, передает Kazakhstan Today.
 

В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы Шымкента и Жамбылской области", - написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Текст выступления главы государства будет опубликован на сайте Акорды.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая