Токаев провел с руководителями госорганов совещание по борьбе с коррупцией

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы Шымкента и Жамбылской области", - написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Текст выступления главы государства будет опубликован на сайте Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства