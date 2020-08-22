Тайжан и Ашимбаев вышли из Национального совета общественного доверия

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В составе Национального совета общественного доверия произошли изменения, передает Kazakhstan Today.

В состав Национального совета вошли новые представители гражданского общества - председатель Общественного объединения инвалидов "Центр независимой жизни "Дос" Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, журналист, блогер Оркен Кенжебек, медиаэксперт Максим Рожин, социальный предприниматель Эмин Аскеров, сообщается на странице Акорды в Facebook.

Также из состава Нацсовета выведены Данияр Ашимбаев, Мухтар Тайжан, Сейдахмет Куттыкадам, Багдат Мусин и Жанибек Кожык.

Национальный совет общественного доверия был создан 12 июня 2019 года по инициативе Касым-Жомарта Токаева. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.

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