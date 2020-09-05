Министерство цифрового развития будет проводить проверки по фактам нарушения прав в отношении персональных данных

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК будет проводить проверки по фактам нарушения прав граждан в отношении их персональных данных, передает Kazakhstan Today.

Граждане, при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки личных данных, могут обратиться в министерство для проведения специальной проверки. Это можно сделать, написав на электронный адрес moap@mdai.gov.kz, либо через портал "электронного правительства" (раздел "Электронные обращения"), также можно написать на личный блог министра", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что обращения должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения: это подтверждающие материалы, информация о субъекте правонарушения и сроки его совершения. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

Министерство, свою очередь, откроет проверку в отношении правонарушителя. Каждая проверка проходит регистрацию в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и проводится в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и КоАП РК в целях защиты прав предпринимателей.

В случае подтверждения факта, выносится решение о наложении административного взыскания.

При этом уполномоченный орган вправе возбудить административное дело и без проведения проверки в отношении субъектов малого бизнеса, несмотря на действующий мораторий по внеплановым проверкам МБ до 1 января 2023 года. Главное, чтобы были представлены все необходимые материалы, подтверждающие факт правонарушения.

Напомним, в июне текущего года главой государства был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий", который определил министерство уполномоченным органом в области защиты персональных данных.

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