Молодёжь Карагандинской области обсудила вопросы реализации послания президента

Караганда. 5 сентября. Kazakhstan Today - Молодёжь Карагандинской области на онлайн-конференции, прошедшей на платформе ZOOM, обсудила пути реализации послания президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в новой реальности: время действий", передает Kazakhstan Today.

В конференции приняло участие более 90 человек: заместитель акима области Абзал Нукенов, директор НИЦ "Молодёжь" Аян Сакошев, студенты высших учебных заведений, молодые преподаватели, учёные, представители областного интеллектуального клуба Jiger, молодёжных неправительственных организаций и др.

На мероприятии были заслушаны доклады по актуальным вопросам основной темы с последующим обсуждением и обменом мнениями.

Заместитель акима области Абзал Нукенов проинформировал участников мероприятия о работе, организованной в области в рамках реализации послания президента РК.

Наша область всегда отличалась высоким научным и технологическим потенциалом. У нас есть все предпосылки стать центром высокотехнологичных, наукоемких производств и технических услуг. В области 9 высших учебных заведений. В целях развития рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг в регионе планируется создание IT-хаба "Терриконовая долина". В рамках этого проекта к 2025 году более 3 тысяч человек будет обучено востребованным digital и IT-специальностям, а количество сотрудников этой сферы достигнет 10 тысяч человек. Более 300 компаний пройдут акселерацию в хабе и увеличат выручку в среднем на 30%. Будет организовано взаимодействие между учебными заведениями, бизнесом и промышленными предприятиями региона", - сказал Абзал Нукенов.

Заместитель акима области также отметил, что в социальной политике главными вопросами станут повышение качества образования на всех ступенях обучения. Активизируется работа по ранней профилизации школьников. В этом году впервые планируется подключить организации дополнительного образования к реализации проектов Jas skills и JasAgroSkills, направленных на раннюю профилизацию.

В 12 колледжах области функционируют центры компетенций. Расширяется сеть бизнес-школ при колледжах. В этом учебном году их число увеличится с 26 до 36.

Также проводится системная работа по коммерциализации деятельности колледжей. Во всех колледжах технической направленности планируется открыть студенческие конструкторские бюро. Тем самым будут созданы условия для создания студентами инновационных проектов и технических разработок.

С этого года в семи колледжах области начата реализация республиканского проекта "Жас маман", направленная на модернизацию учебных заведений по наиболее востребованным профессиям. В 2021 году в проект войдут ещё восемь колледжей.

Главная роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, безусловно, отводится высшим учебным заведениям нашей области. В регионе внедряются новые формы работы с молодёжью: созданы Совет молодых учёных, научно-интеллектуальные клубы, площадки для исследовательской работы и стартапов.

В работе интеллектуальных клубов крупнейшие вузы области задействованы по трём направлениям: IT-технологии и робототехника, социально-гуманитарное и научно-техническое.

Реализация инициатив президента будет способствовать росту профессионализма и эффективного трудоустройства молодых специалистов. В настоящее время молодёжи предоставляются большие возможности заниматься наукой, открывать свой бизнес, разрабатывать и предлагать новые проекты и инициативы. Для этого создаются все условия. На развитие молодёжного предпринимательства выделяются гранты. Обеспечивается также грантовая поддержка инициатив и научных разработок.

Абзал Нукенов призвал молодёжь хорошо учиться, чтобы стать профессионалами своего дела и реализовать инициативы президента, озвученные в послании.

На конференции также были рассмотрены вопросы жилищных программ, ипотеки и выдачи бесплатного жилья. В нашей области реализуется Комплексный план по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За два года из государственного жилищного фонда этим категориям граждан было выделено 333 квартиры.

Не остались в стороне и вопросы спорта. Большое внимание в области уделяется развитию массового спорта. Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в регионе составляет 30,3%, или 417 136 человек.

В Карагандинской области функционируют 3046 спортивных объектов, из них 1184 в сельской местности. В настоящее время строится ещё 16 спортивных комплексов.

Ежегодно в городах и районах устанавливается более 15 спортплощадок, 15 многофункциональных хоккейных кортов и 10 площадок для стрит-воркаута за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Принимаемые меры позволят населению заниматься спортом, вести активный образ жизни, заботиться о своём здоровье", - отметил заместитель акима области.

На конференции было сказано и о сырьевой ментальности Казахстана, патриотизме и внутренней политике.

Директор научно-исследовательского центра "Молодёжь" Аян Сакошев присоединился к обсуждению вопросов реализации послания президента РК. Он подчеркнул, что сейчас важно взаимодействие с общественными структурами, а не только с уполномоченными органами в сфере молодёжной политики, чтобы решать актуальные проблемы молодых.

На сегодня важной является связь с обществом, чтобы каждый гражданин поделился своими предложениями, как нужно решать те или иные проблемы. По результатам наших исследований мы выявили три важных вопроса для молодёжи: жильё, занятость и трудоустройство и образование, в том числе его стоимость. И три категории, которые остро нуждаются в помощи со стороны государства: безработная молодёжь, с ограниченными возможностями и сельская. Мы готовы к сотрудничеству с общественными и госучреждениями в аналитической и методической сфере", - говорит директор НИЦ "Молодёжь" Аян Сакошев.

Абзал Нукенов подчеркнул, что у нас всегда готовы поддержать молодёжь и помочь ей.

Также на онлайн-конференции выступили представители и руководители молодёжных организаций Карагандинской области.

Ежегодное послание президента страны народу Казахстана - важное событие для каждого жителя республики. 25 лет назад мы получили независимость, исполнив тем самым многовековую мечту предков. За эти годы наша страна обрела стабильность и авторитет на мировой арене. Сейчас перед нами стоит задача укрепления и приумножения достижений независимости. В Послании были озвучены ключевые направления деятельности государства, и мы готовы к их реализации", - подчеркнул председатель студенческого парламента Карагандинского университета имени Е.А. Букетова Андрей Ин.

Отрадно, что сегодняшняя молодёжь заинтересована в послании главы государства и организовала такую встречу. Она должна стать традицией, потому что послание в первую очередь устремлено в будущее. Послание президента станет конкретным планом действий для нашей молодёжи", - подытожил Абзал Нукенов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства