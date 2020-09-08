Казахстан намерен купить российскую вакцину от коронавируса после клинических испытаний

Роман Скляр напомнил, что Российский университет вирусологии первым зарегистрировал вакцину от COVID-19.
Мы признаем высокий уровень вирусологии как науки в РФ, поэтому 24 августа мы в составе правительственной делегации подписали соответствующее предварительное соглашение, в соответствии с которым РФ обязуется Казахстану в числе первых продать вакцину, но после прохождения третьей фазы испытаний", - сказал он.
По его словам, уже прошло две стадии испытаний. Третья фаза должна завершиться в декабре, она будет охватывать более широкий круг лиц.
После прохождения всех соответствующих испытаний будет принято решение о ее покупке. Данное соглашение - это намерение и возможность приобрести ее после прохождения всех процедур", - заявил Скляр.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации и казахстанская компания "СК Фармация" подписали соглашение о поставках в Казахстан российской вакцины "Спутник V".
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