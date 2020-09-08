Казахстан намерен купить российскую вакцину от коронавируса после клинических испытаний

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассказал, что Казахстан намерен купить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" только после всех клинических испытаний, передает Kazakhstan Today.

Роман Скляр напомнил, что Российский университет вирусологии первым зарегистрировал вакцину от COVID-19.

Мы признаем высокий уровень вирусологии как науки в РФ, поэтому 24 августа мы в составе правительственной делегации подписали соответствующее предварительное соглашение, в соответствии с которым РФ обязуется Казахстану в числе первых продать вакцину, но после прохождения третьей фазы испытаний", - сказал он.

По его словам, уже прошло две стадии испытаний. Третья фаза должна завершиться в декабре, она будет охватывать более широкий круг лиц.

После прохождения всех соответствующих испытаний будет принято решение о ее покупке. Данное соглашение - это намерение и возможность приобрести ее после прохождения всех процедур", - заявил Скляр.





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