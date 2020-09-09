В РК прорабатывают законопроект по возврату Кокжайлау и Бурабая в состав заповедных земель

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты рассмотрели проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий", инициированный депутатами парламента РК, передает Kazakhstan Today.

Целью законопроекта является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, обустройства и функционирования объектов Государственной границы Республики Казахстан, нужд обороны и не используемых в указанных целях.

Нормы законопроекта направлены на правовое регулирование возврата неиспользуемых земель, ранее переведенных из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства горнолыжного курорта "Кокжайлау" и отдельных участков, предоставленных для туристского комплекса СЭЗ "Бурабай", - сообщили в пресс-службе сената парламента РК.

Ожидаемыми результатами законопроекта является сохранение природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность и расположенных на возвращаемых земельных участках.

Комитет единогласно поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал внести его на рассмотрение палаты в первом чтении", - добавили в ведомстве.

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