Токаев обсудил с послом РФ подготовку встречи ЕАЭС на высшем уровне

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Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Евразийского экономического союза и подготовкой встречи ЕАЭС на высшем уровне, а также предстоящего саммита ОДКБ.

Кроме того, президент выразил благодарность Российской Федерации за помощь, оказанную Казахстану во время пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил важность дальнейшего интенсивного сотрудничества между странами в двустороннем формате и по линии международных организаций в сфере медицины и здравоохранения, в том числе в рамках реализации новых инициатив и проектов", - рассказали в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев рассказал об инициативах и задачах, поставленных перед правительством Казахстана в рамках послания президента народу Казахстана.

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