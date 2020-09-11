Токаеву доложили о развитии АПК в Костанайской области

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Костанай. 10 сентября. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву рассказали о реализации проектов по развитию животноводства, цифровизации агропромышленного комплекса, производству в области сельскохозяйственной техники региона, передает Kazakhstan Today.

Президента проинформировали о завершающей стадии уборочной страды.

На сегодняшний день в регионе обмолочено 3,1 млн гектаров зерновых, или 76%, урожайность составляет 10 центнеров с гектара. В работах участвуют 9100 комбайнов, в ближайшее время уборка зерновых культур будет завершена", - сообщили в пресс-службе Акорды.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями президент отметил, что успешное развитие аграрного сектора определяет конкурентоспособность всей экономики республики.

Экономика Костанайской области развивается, можно сказать, хорошо. И полагаю, в будущем в области все будет хорошо. Перед нами стоят важные задачи, наша экономика выдержала стресс-тест пандемией. Видно, у вас в этом году хороший урожай", - отметил глава государства.

Аграрии рассказали президенту о преобразованиях и позитивных инициативах на селе, а также о решении социальных вопросов.

В течение года нам нужно сделать очень серьезный прорыв, в целом ряде областей, будь это сельское хозяйство, индустрия и, конечно, решение социально-экономических вопросов. Каждый ждет от нас решения конкретных вопросов. По моему поручению правительство сейчас именно этим занимается. Правительство приняло Общенациональный план по реализации послания. Полагаю, что успех будет, но это совместная работа", - отметил глава государства.

В рамках рабочей поездки в регион президент также осмотрел производственные линии ТОО "Милх", выпускающего мороженую и кисломолочную продукцию.

Предприятие выпускает более 120 видов молочной продукции, из них 30% экспортируется в соседние регионы Российской Федерации. Производство обеспечивает рабочими местами 710 человек. Закупом сырья охвачено более 12 тысяч личных подсобных хозяйств области.

Касым-Жомарт Токаев, ознакомившись с планом развития компании, отметил важность внедрения современных технологий, позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. Президент остановился на задачах по развитию агропромышленного комплекса, которые были поставлены в послании народу Казахстана.

Каждую строку послания я пропустил через себя, работал над этим документом. Сам писал документ, там нет ничего лишнего, все реализуемо. Призываю всех руководителей, предпринимателей активно участвовать в полной реализации послания", - сказал он.

Президент подчеркнул важность реализации всех инициатив послания, а также Дорожной карты занятости.

Дорожная карта занятости становится крайне важной с точки зрения реализации задач, которые поставлены перед государством и перед правительством. Многие задачи, которые не находили своего решения в силу объективных причин сейчас через Дорожную карту занятости находят свое решение. Будь это ЖКХ или социальная инфраструктура", - отметил Токаев.

Кроме того, на встрече труженики села затронули вопросы сбыта и экспорта производимой сельскохозяйственной продукции.

Одно дело - произвести, это главный компонент решения задачи, а второй, не менее важный компонент - это пробиться на рынки. Этими вопросами должно заняться правительство. Мы сейчас занимаемся решением конкретных вопросов в рамках Евразийского экономического союза. В ноябре состоится региональная встреча руководителей приграничных областей под патронажем президентов. В связи с пандемией пока не знаем, в каком формате, но она должна состояться. В целом наш курс развития интеграции в рамках ЕАЭС сохраняет свою силу", - сказал президент.

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