В МВД Казахстана изучат опыт американских шерифов

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В посольстве США в Казахстане прошла встреча заместителя министра внутренних дел РК Алексея Калайчиди с региональным советником по правоохранительным вопросам, руководителем офиса по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности посольства Джаном Дадли, передает Kazakhstan Today.
На встрече были обсуждены вопросы по планируемой реализации совместного проекта в сфере реформирования МВД, сообщили в пресс-службе казахстанского Министерства.
Калайчиди отметил, что в свете ежегодного послания главы государства народу Казахстана актуальным является вопрос изучения организации деятельности шерифов в США", - проинформировали в МВД.
Также стороны выразили обоюдную заинтересованность в достижении ощутимых результатов совместного проекта.
Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о начале реформы местной полицейской службы.
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