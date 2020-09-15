Назначен аким Медеуского района Алматы

Фото: www.zakon.kz

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по согласованию с администрацией президента и маслихатом города акимом Медеуского района назначен Асет Масабаев, передает Kazakhstan Today.

Масабаев родился в 1985 году. Является выпускником Алматинского института энергетики и связи, Академии экономики и права, Российского университета дружбы народов города Москвы.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с электромонтера "Алматинской электрической станции".

С 2008 по 2010 годы был главным энергетиком ТОО "Наз", техническим директором ТОО "Алмаз и КЮС".

С 2010 по 2013 годы прошел путь от и. о. ведущего специалиста до начальника отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

В разные годы был заместителем акима Жетысуского и Медеуского районов, главным инспектором акима города Алматы, руководителем управления природных ресурсов и природопользования города, заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

С апреля 2019 года занимал пост руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства