Назначен аким Медеуского района Алматы

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Масабаев родился в 1985 году. Является выпускником Алматинского института энергетики и связи, Академии экономики и права, Российского университета дружбы народов города Москвы.
Трудовую деятельность начал в 2007 году с электромонтера "Алматинской электрической станции".
С 2008 по 2010 годы был главным энергетиком ТОО "Наз", техническим директором ТОО "Алмаз и КЮС".
С 2010 по 2013 годы прошел путь от и. о. ведущего специалиста до начальника отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.
В разные годы был заместителем акима Жетысуского и Медеуского районов, главным инспектором акима города Алматы, руководителем управления природных ресурсов и природопользования города, заместителем руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
С апреля 2019 года занимал пост руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
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