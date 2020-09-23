Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - В связи с проведением в мегаполисе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" полиция переведена на усиленный вариант несения службы, сообщили в департаменте полиции города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Двухдневная отработка (с 22 по 24 сентября) направлена на предупреждение и снижение дорожно-транспортных происшествий, и тяжести их последствий. Ее цель - усиление активизации профилактической работы и контроль за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечение надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности и снижения аварийности на транспорте. В дни проведения ОПМ личный состав будет нести службу в усиленном варианте. Также в рамках акции "Безопасная дорога" особое внимание будет уделено контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и грузов", - проинформировал начальник управления административной полиции департамента полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

При этом в подразделении отметили, что главной задачей, поставленной перед личным составом строевых служб, является выявление, пресечение нарушений правил дорожного движения, выявление водителей, игнорирующих требования ПДД, начиная от грубых нарушений - управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения, неиспользование ими ремней безопасности, разговоры по сотовым телефонам при управлении транспортным средством, управление ТС без госномеров, выявление автомобилей с явными признаками аварийности и др.

Вместе с тем будет проведена праворазъяснительная работа среди водителей и пешеходов по вопросам соблюдения правил дорожного движения. Зачастую в дорожно-транспортных происшествиях виноваты не только водители, но и пешеходы. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, переходите улицы по строго обозначенным пешеходным переходам и только на зеленый сигнал светофора. А водителям быть предельно внимательными, не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим", - обозначил полковник Мураталиев.

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